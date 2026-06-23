В Краснодаре чествовали выпускников Почетного караула «Пост №1»

Краснодар чествует выпускников Почетного караула "Пост №1". Фото: krd.ru

На Площади Памяти Героев прошла торжественная церемония выпуска участников Почетного караула «Пост №1». С окончанием службы на главном мемориальном посту города завершили подготовку 14 юношей и девушек.

«Спасибо вам за достойный пример служения и дисциплины! Вы - наша гордость и наша опора», – поздравил ребят начальник управления по делам молодежи Краснодара Денис Малюков.

За ответственность, преданность делу и выдержку бойцам вручили памятные знаки и медали - символы их безупречной службы и умения работать в команде. Завершилось мероприятие торжественным маршем участников по площади.

Движение «Пост №1» остается одним из крупнейших патриотических проектов страны. В апреле этого года Краснодар принял IV форум активистов движения, собравший рекордное число участников: 420 постовцев из 70 команд, представляющих 60 регионов России, а также Беларусь, Абхазию и Восточное Сараево. В рамках форума молодежь несла Вахту Памяти у Вечного огня, посещала музеи и образовательные площадки.

Напомним, краснодарский проект «Пост №1» стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение», заняв третье место в номинации «Великое наследие - для будущих поколений». Награда была присуждена в рамках форума «Малая родина - сила России».