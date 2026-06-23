Эксперт Сафронов рассказал, как быстро очистить утюг от накипи

Эксперт рассказал, как легко и быстро очистить утюг от накипи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие замечали: утюг начинает хуже выпускать пар, оставляет пятна на одежде или издает странные звуки при работе. Чаще всего причина кроется в накипи, скапливающейся внутри устройства. Инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов в беседе с телеканалом «Краснодар» объяснил, как решить эту проблему без дорогостоящего ремонта.

«Накипь образуется из-за солей кальция и магния, содержащихся в водопроводной воде. Со временем они оседают на внутренних элементах, что ухудшает подачу пара и сокращает срок службы прибора», - пояснил специалист.

По словам эксперта, если в вашей модели предусмотрена функция самоочистки, ею стоит пользоваться регулярно. Это позволяет удалять мелкие отложения до того, как они станут критической проблемой.

Для моделей без встроенной системы очистки Сафронов рекомендует использовать раствор лимонной кислоты. Достаточно растворить небольшое количество средства в теплой воде, залить в резервуар и включить режим отпаривания. После процедуры прибор необходимо несколько раз промыть чистой водой.

Инженер подчеркнул: при чистке важно соблюдать осторожность и избегать агрессивной химии, способной повредить внутренние детали. Также не стоит тереть подошву металлическими щетками или абразивами - они оставляют микроцарапины, из-за которых ткань может цепляться и повреждаться во время глажки. Лучший способ избежать проблем - использовать очищенную или дистиллированную воду, если это допускается инструкцией производителя.