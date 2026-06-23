Садоводы Кубани ожидают увеличение урожая ягод на 20%

Кубанские садоводы ожидают увеличение урожая ягод

На Кубани прогнозируют рост урожая ягодных культур. О перспективах сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

«Развитие селекции - это залог производственной стабильности. Климатические изменения последних лет вносят коррективы в циклы вегетации: участились возвратные заморозки и аномальная жара. Нам необходимы сорта с предсказуемой реакцией на эти факторы. Наша задача - обеспечить садоводов отечественным посадочным материалом, максимально адаптированным к погодным условиям юга России», - подчеркнул Федор Дерека.

По словам главы регионального минсельхоза, в текущем году на Кубани ожидается значительный прирост показателей. Для сравнения: по итогам 2025 года в хозяйствах края было собрано 10 тыс. тонн косточковых и 1,2 тыс. тонн ягод. В 2026 году, благодаря благоприятным погодным условиям, прогнозируется рост урожая на 10–20%.