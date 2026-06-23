Авария с двумя жертвами произошла в Сочи

Авария со смертельным исходом произошла на трассе А-149 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи автомобиль врезался в металлическую опору, оба человека в салоне погибли. Авария со смертельным исходом произошла 23 июня около 14:20 на федеральной трассе А-149 «Адлер - Красная Поляна».

По предварительной версии, водитель Infiniti превысил скорость, потерял контроль над управлением и на высокой скорости врезался в металлическую опору. Оба находившихся в автомобиле - водитель и пассажир - скончались на месте до прибытия медиков.

В настоящее время Госавтоинспекция Кубани устанавливает личности погибших, сообщает пресс-служба ведомства.