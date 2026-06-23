Карасунский пруд №4 станет новым центром отдыха в Краснодаре Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Краснодара определили локацию, которую благоустроят в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С уверенным отрывом победил проект развития территории у Карасунского пруда №4, включая «Городской сад Карасунский». За локацию проголосовали более 77 тысяч человек.

«Эскизный дизайн-проект уже готов и согласован с местными жителями. В следующем году мы приступим к работам, которые полностью преобразят пространство: здесь появятся новые пешеходные дорожки, смотровые площадки, уютные зоны отдыха, амфитеатр и плавающий фонтан», – рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Также планируется масштабное озеленение территории. Особое внимание уделят безопасности — в обновленной зоне установят современное освещение и систему видеонаблюдения.

Как уточнил Наумов, второе место заняла территория Карасунского пруда №14 со скверами Тенистый и Селезнёвский, а третье — сквер Академический. Всего в выборе будущего облика города приняли участие 105 850 краснодарцев.