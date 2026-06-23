Эксперт объяснил, почему «война медалей» не повлияет на сотрудничество

Зеленский использует зависимость союзников Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дипломатический скандал, получивший в СМИ название «война медалей», перерос в личную конфронтацию между лидерами Украины и Польши. Однако, по мнению экспертов, это не подорвет реальную поддержку Киева со стороны Варшавы, так как в основе отношений лежат прагматичные интересы. Такое мнение в беседе с RTVI выразил доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Конфликт обострился после того, как в мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Героев УПА»*. В Польше УПА считают ответственной за гибель около 100 тысяч поляков на Волыни в годы Второй мировой войны. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. Украинский лидер ответил на этот жест, вернув орден по почте. На волне скандала бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также вернули свои польские награды.

«На уровне массового восприятия это скандал. На уровне лидеров государств — фиксация взаимной неприязни. Но на уровне бизнеса всё остается прежним: “это только бизнес”. Поддержка военных действий также не изменится», — пояснил Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, Зеленский позволяет себе резкие жесты, будучи уверенным в незыблемости западной поддержки. «Запад не может позволить себе поражение. Зеленский понимает, что его не бросят, поскольку в этой ситуации Запад теперь сам зависит от исхода событий», — отметил эксперт.

При этом Офицеров-Бельский добавил, что решение отправить орден по почте стало серьезным оскорблением для польского общества, воспринявшего это как национальное унижение. Тем не менее, украинский президент, судя по всему, правильно просчитал риски: политический жест не повлияет на объемы помощи со стороны Польши и стран Западной Европы.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.