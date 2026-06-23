В Отрадненском районе ливни и ураган привели к подтоплениям и повреждению крыш

Комиссия оценит ущерб Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате проливных дождей, града и сильного ветра в станице Удобной, а также в хуторах Лазарчук и Романчук зафиксированы подтопления придомовых территорий и повреждения кровли частных домов.

«Организована работа муниципальной комиссии, на данный момент обследовано 36 домовладений, зафиксировано 22 домовладения с повреждениями кровли», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас ведутся восстановительные работы. Власти приняли решение о введении режима ЧС в Удобненском сельском поселении.