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НовостиПроисшествия23 июня 2026 18:36

В Отрадненском районе ливни и ураган привели к подтоплениям и повреждению крыш

В Удобненском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации
Евгения ХАЛИКОВА
Комиссия оценит ущерб

Комиссия оценит ущерб

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате проливных дождей, града и сильного ветра в станице Удобной, а также в хуторах Лазарчук и Романчук зафиксированы подтопления придомовых территорий и повреждения кровли частных домов.

«Организована работа муниципальной комиссии, на данный момент обследовано 36 домовладений, зафиксировано 22 домовладения с повреждениями кровли», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас ведутся восстановительные работы. Власти приняли решение о введении режима ЧС в Удобненском сельском поселении.