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НовостиОбщество23 июня 2026 19:02

Практические стрельбы в акватории порта Новороссийска пройдут вечером 23 июня

Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению атак катеров
Евгения ХАЛИКОВА
Жителям Новороссийска сообщили о предстоящих учениях ВМФ

Жителям Новороссийска сообщили о предстоящих учениях ВМФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В акватории морского порта Новороссийск вечером 23 июня пройдут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Программа учений включает отработку действий по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА, а также практические стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

«Учения запланированы 23 июня с 21:00 до 23:00 в акватории. Просим вас сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в СМИ, на телевидении и радио», - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Власти города-героя напомнили о запрете во время проведения стрельб использования любых маломерных судов и плавсредств. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с береговой линии.