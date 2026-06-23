ПВО нейтрализовала беспилотники над Краснодарским краем и Черным морем

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 31 БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушные атаки подавили над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей. Также беспилотники были сбиты над Краснодарским краем и Ставропольским краем.

Украинские дроны пытались атаковать Республику Крым. Силы ПВО успешно отразили эти попытки. Кроме того, беспилотники были замечены и уничтожены над Республикой Абхазией.

Опасность также представляли аппараты над акваторией Черного моря. Дежурные средства противовоздушной обороны оперативно реагировали на угрозы. Все цели были успешно нейтрализованы, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.