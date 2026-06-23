Новые поезда запущены из Москвы к курортам Краснодарского края

Современные поезда в Анапу и Новороссийск запущены ФПК Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная пассажирская компания расширила железнодорожное сообщение с курортами Краснодарского края. Новые рейсы, запущенные в разгар сезона, помогут увеличить провозные возможности на популярных направлениях, сообщили в пресс-службе предприятия.

Для поездок в Анапу предусмотрено несколько вариантов. Ежедневно из столицы будет отправляться двухэтажный поезд №155/156 в 23:38 (из Анапы - в 10:05). Также в ежедневном режиме будут курсировать составы №563/564 (отправление в 21:35) и №567/568 (отправление в 23:20).

Раз в два дня будет работать поезд №275/276: отправление из Москвы запланировано на 07:05, из Анапы - на 04:17.

Для тех, кто планирует поездку в Новороссийск, назначен дополнительный ежедневный рейс №233/234. Поезд будет уходить из Москвы в 10:10, а из Новороссийска - в 09:50.

По пути следования составы сделают остановки на станциях Лиски, Россошь, Лихая, Тимашевская и других.

В ФПК подчеркнули, что все дополнительные поезда сформированы из современных вагонов, оснащенных кондиционерами и биотуалетами. Для маломобильных граждан предусмотрены специальные места, а в ряде вагонов разрешен проезд с домашними животными.