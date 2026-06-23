Эксперты объяснили причины нехватки топлива в регионах

Ограничения на бензин могут отменить уже в июле Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на реализацию бензина в ряде российских регионов могут быть сняты уже в начале июля. По мнению экспертов, опрошенных RTVI, ажиотажный спрос, подогретый публикациями в соцсетях, должен сойти на нет в ближайшие две недели.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что говорить о реальном дефиците топлива преждевременно.

«Режим ограничений сохранится до тех пор, пока не спадет потребительский спрос. Думаю, это займет неделю-полторы, после чего ситуация стабилизируется», — прогнозирует эксперт.

По словам Гусева, корень проблемы кроется в психологии потребителей, а не в нехватке ресурса. Как и в случаях с гречкой или солью, неопределенность провоцирует массовые закупки впрок. В итоге АЗС не справляются с нагрузкой: логистика не успевает обеспечивать заправки нужным объемом топлива.

Ограничения по объемам отпуска призваны сдерживать этот спекулятивный спрос. При этом для секторов такси и каршеринга ситуация не критична, так как у них есть альтернативы: СУГ, метан или электромобили, которые зачастую выгоднее в эксплуатации.

Президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Геннадий Шмаль выделил несколько причин текущего кризиса, отметив, что в целом объемов производства достаточно для нужд экономики.

«Причин несколько. Однако ситуация в Омской области вызывает вопросы: там находится один из крупнейших НПЗ страны, и непонятно, почему в регионе возникли сложности», — подчеркнул Шмаль.

Среди ключевых факторов он назвал логистические сбои, недостаточную управляемость отраслью и атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия. Повреждения зафиксированы на ряде объектов, включая Рязанский завод, предприятия в Москве, Туапсе и Кстово.

Эксперт также указал на высокую загруженность мощностей: при совокупной мощности НПЗ около 300 млн тонн загрузка составляет более 80%. Любой сбой — будь то плановый ремонт или атака — требует немедленного реагирования.

В качестве оперативного резерва Шмаль назвал Беларусь, чьи заводы могут поддержать российскую отрасль поставками.

В долгосрочной перспективе глава СНГПР призвал создать стратегический резерв не только нефти, но и готовых нефтепродуктов. При этом он выразил уверенность в скорой стабилизации: «Скоро начнется уборочная кампания. В прошлые годы в этот период проблем с топливом не возникало, полагаю, и в этом году удастся избежать сбоев».