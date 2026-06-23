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НовостиЭкономика23 июня 2026 20:44

Губернатор Кубани обсудил импортозамещение в нефтегазовой сфере

Вениамин Кондратьев поддержал проект по выпуску отечественного оборудования
Евгения ХАЛИКОВА
Встреча губернатора с производителем нефтегазового оборудования. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Встреча губернатора с производителем нефтегазового оборудования. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: другой источник..

Вениамин Кондратьев обсудил с руководителем нефтегазового производства перспективы импортозамещения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с учредителем научно-производственного центра Сергеем Нанишем. Стороны обсудили реализацию проекта по выпуску новой линейки импортозамещающей продукции.

«Еще в 2022 году во время поездки в Абинский район я лично убедился, что на вашем предприятии налажено высокотехнологичное производство с собственным конструкторским бюро. Сегодня ваша компания — лидер в сегменте нефтегазового оборудования. При этом вы не ограничиваетесь одной отраслью, стремясь удовлетворить потребности региона и страны в инновационных решениях. Это критически важно для экономики края. Мы поддерживаем планы по созданию полноценного производства комплектующих, которые востребованы повсеместно: от промышленности до сельского хозяйства. Особого внимания заслуживает уровень локализации нового производства — он достигает 95%», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Сергей Наниш поблагодарил главу региона за поддержку, в том числе за возможность представлять Кубань на крупнейших отраслевых выставках.

Вениамин Кондратьев отметил, что регион готов содействовать развитию проекта через льготные займы Фонда развития промышленности и субсидии на импортозамещение. Кроме того, предприятие может рассчитывать на поддержку в рамках профильного национального проекта.