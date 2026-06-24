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НовостиПолитика24 июня 2026 4:38

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожены украинские БПЛА

Средства ПВО уничтожили 323 беспилотника над регионами России ночью 24 июня
Светлана ОВДЕЙ
Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожены украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожены украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожены украинские БПЛА ночью 24 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотника самолетного типа.

Дроны за ночь сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской областями. Беспилотники уничтожены над Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.