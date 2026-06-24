На Кубани инфляция в мае 2026 года составила 4,77% Фото из архива КП

На Кубани инфляция в мае 2026 года замедлилась и составила 4,77%. Цены в регионе выросли на 0,07%. Об этом сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

В крае заметно выросла стоимость услуг. Продукты питания и непродовольственные товары тем временем за месяц подешевели, а за год подорожали несущественно.

«С исключением сезонности цены в мае 2026 года после роста в апреле снизились. Это произошло за счет того, что плодоовощная продукция подешевела более заметно, чем обычно для этого месяца», – объяснили в Южном ГУ Банка России.

Основными причинами названы рост предложения за счет увеличения производства и укрепление рубля.

Среди продуктов питания больше всего подешевели яйца – на 8,19% за месяц. Производство растет и в крае, и в целом по стране. За год стоимость яиц выросла на 13,58%.

Продолжили снижаться цены на овощи. Так, помидоры подешевели на 32,28%, а огурцы – на 31,76%. На это повлияли расширение предложения в условиях роста производства тепличных хозяйств Кубани и страны в целом. В свою очередь, импортные поставки овощей и фруктов подешевели благодаря укреплению рубля. Стоимость овощей за год снизилась на 12,60%.

Сахар на Кубани подорожал, что характерно для весны, когда его запасы сезонно снижаются. Товар производят в основном в последние месяцы года – после сбора урожая сахарной свеклы. За год цены на сахар выросли на 1,66% – во второй половине 2025 года они устойчиво снижались.

Из непродовольственных товаров подешевели телевизоры, некоторая бытовая техника, парфюмерия и косметика, чему способствовало укрепление рубля. Выросли в цене инструменты и оборудование. Люди активно покупают такие товары перед дачным и ремонтным сезоном.

На Кубани выросла стоимость санаторно-оздоровительных услуг. За год показатель увеличился на 7,78%.

Выросли цены на услуги гостиниц и пассажирского транспорта, что объясняется сезонным ростом спроса. Увеличились тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Проезд железнодорожным транспортом за год подорожал на 8,14%, услуги гостиниц – на 3,55%.