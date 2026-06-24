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НовостиОбщество24 июня 2026 5:39

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Проезд по Крымскому мосту перекрыли утром 24 июня
Светлана ОВДЕЙ
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в информационном центре по автодорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу и подготовке к досмотру.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

По обновленной информации, движение по Крымскому мосту возобновили. В очереди со стороны Краснодарского края насчитывается 150 автомобилей. Со стороны Керчи ожидают 749 машин.