Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в информационном центре по автодорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу и подготовке к досмотру.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

По обновленной информации, движение по Крымскому мосту возобновили. В очереди со стороны Краснодарского края насчитывается 150 автомобилей. Со стороны Керчи ожидают 749 машин.