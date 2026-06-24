Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в информационном центре по автодорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу и подготовке к досмотру.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
По обновленной информации, движение по Крымскому мосту возобновили. В очереди со стороны Краснодарского края насчитывается 150 автомобилей. Со стороны Керчи ожидают 749 машин.