В Краснодаре с начала года эвакуировали 8,6 тысячи автомобилей Фото из архива КП

В Краснодаре с начала 2026 года эвакуировали и отправили на штрафстоянку 8,6 тысячи автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

Всего к ответственности за нарушение правил парковки и стоянки привлечены 9 345 водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят постоянные рейды и днем, и ночью. Особое внимание уделяют случаям размещения автомобилей на местах для инвалидов. За такое нарушение составлено 410 административных материалов.

Машины эвакуируют и в том случае, если она припаркована в границах пешеходного перехода и мешает безопасному движению пешеходов.

«Стоянка и парковка непосредственно на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними находятся на особом контроле Госавтоинспекции, поскольку напрямую влияют на безопасность пешеходов и провоцируют аварийные ситуации», – добавили в полиции Краснодара.