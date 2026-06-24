Топ менеджер Disney обратился в суд РФ с просьбой смягчить приговор

Гражданин Индии Датерао Джугал Судхир, осуждённый в России за провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом (ТГК), направил в Московский областной суд письмо с просьбой о смягчении наказания, сообщает RTVI. Письмо датировано 12 июня и передано редакции через общественного защитника Балтазара Шальденбранда; Судхир просил опубликовать его текст на английском языке.

Судхир был задержан при прохождении контроля в Шереметьево: в багаже обнаружили пять мармеладных конфет с содержащимся ТГК (0,0527 г), которые он объяснил как медицинский препарат, выписанный врачом в США. Дело рассматривал Химкинский городской суд: прокуратура просила 6,5 года колонии и штраф 500 тыс. руб. Судья Анна Сотникова 26 мая приговорила Судхира к 2 годам 6 месяцам колонии и штрафу 30 тыс. руб., учтя признание вины и смягчающие обстоятельства. Приговор обжалуется.

В письме Судхир подчёркивает отсутствие умысла на распространение, просит учесть рецепт врача и просит суд о снисхождении ради семьи.