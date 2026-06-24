Проводится проверка Фото из архива КП

На Кубани электричка сбила насмерть 47-летнего мужчину. Происшествие случилось на перегоне Ханская - Майкоп вечером 23 июня.

Электропоезд сообщением Туапсе - Белореченская - Майкоп сбил пешехода. Мужчина в алкогольном опьянении находился на ж/д путях. На подаваемые звуковые сигналы он не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пешеход – 47-летний житель Майкопского района – от полученных травм скончался на месте.

«Сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.