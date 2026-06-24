Трое жителей Кубани вымогали деньги у участника СВО

Суд вынес приговор Фото из архива КП

Жители Кубани вымогали деньги у участника СВО. Гулькевичский районный суд признал их виновными и вынес приговор.

Все произошло в январе 2025 года. Боец СВО приехал домой в отпуск после ранения. К нему обратились трое жителей и под давлением незаконно забрали 40 тысяч рублей. Они убедили молодого человека, что пытались урегулировать связанный с ним конфликт. И в отношении них подано заявление в полицию. Деньги сообщники требовали для решения проблемы.

Через несколько дней подсудимые начали угрожать потерпевшему физической расправой и газовым пистолетом. От бойца они потребовали еще 250 тысяч рублей. Молодой человек перевел на карту одного из сообщников 50 тысяч рублей и обратился в полицию.

Подсудимые признаны виновными. Одному из них назначили 2 года 8 месяцев лишения свободы, второму – 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

«По решению суда подсудимые выплатят штраф по 50 тысяч рублей каждый», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уголовное дело в отношении третьего подсудимого прекратили в связи с его смертью.