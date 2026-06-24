Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Белореченска сорвал представление в цирке ложным сообщением об угрозе. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В полицию сообщили о том, что под куполом цирка в Белореченске якобы находится опасный предмет. Полицейские и сотрудники экстренных служб прибыли на место. Но предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не нашли.

Вскоре полицейские установили личность мужчины, который звонил в ЕДДС. Им оказался 48-летний местный житель. Как выяснилось, вместе с женой и двумя детьми пьяный мужчина пришел на представление. Но из-за агрессивного поведения его не пропустили, возник конфликт.

«Подозреваемый из хулиганских побуждений сообщил ложные сведения об угрозе куполу цирка. Была объявлена эвакуация зрителей за 20 минут до окончания представления», – сообщили в региональном управлении МВД.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.