Уборочная кампания началась в Краснодарском крае Фото из архива КП

Уборочная кампания началась в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Озимый ячмень начали обмолачивать более чем в 23 районах. Всего кубанские аграрии уберут около 2 млн зерновых и зернобобовых культур.

Летом 2025 года в регионе была затяжная засуха. В 2026 году кубанские аграрии столкнулись с сильными дождями.

«Несмотря на такие непростые условия, прогнозы на урожай хорошие. Что касается пострадавших от паводка сельхозугодий в Славянском и Крымском районах, приняли ряд решений по поддержке хозяйств», – сказал Вениамин Кондратьев.

На базе министерства сельского хозяйства Краснодарского края действует оперативный штаб. После зерна аграрии начнут убирать сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, сою и рис.