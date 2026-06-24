В Госдуме предложили поощрять резервистов на 100 тыс. руб. за сбитый дрон

Фото: Александр КОЦ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил распространить на другие субъекты РФ практику Ленинградской области по набору резервистов для охраны объектов инфраструктуры с материальными выплатами. Об этом он заявил в интервью RTVI.

В Ленобласти по итогам оперштаба закрыли набор в мобильные огневые группы: военкоматы предлагают трёхлетние контракты участникам СВО, ветеранам и прошедшим службу. При подписании контракта предусмотрена единовременная выплата 250 тыс. рублей, а за каждый сбитый беспилотник — по 100 тыс. рублей.

Колесник считает возможным распространить подобную практику на регионы с повышенным риском, в том числе Москву и Московскую область, при условии финансовой поддержки со стороны центра.