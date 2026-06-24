На Кубани планируют упростить получение выпускниками рабочих специальностей Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани планируют упростить получение рабочих специальностей выпускниками девятых классов. Поправки в региональный закон об образовании рассмотрят на предстоящей сессии ЗСК.

Норма, которую планируют ввести, позволит выпускникам, которые не прошли государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные оценки, обучаться по профессиям рабочих, должностям служащих. Перечень профессий и должностей и список образовательных учреждений будет устанавливать министерство образования Краснодарского края.

«Предприятия и организации реального сектора экономики региона остро нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах. На недавней встрече с министром образования и науки края Сергеем Валентиновичем Пронько отдельное внимание уделили вопросу популяризации целевого обучения как эффективного механизма решения кадровой проблемы», – сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.