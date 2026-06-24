В России запускают народную премию в категории новостроек Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России стартует первая премия для девелоперов «Формула доверия». Премия проводится по инициативе платформы Авито Недвижимость. Победители будут определены на основе скоринга больших данных, который учитывает поведенческие метрики пользователей платформы, отзывы покупателей, речевую аналитику звонков девелоперу и сроки сдачи объектов застройщика.

В этом году победителей выберут в девяти регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Финальные результаты будут объявлены в октябре 2026 года на специальной церемонии награждения в Москве.

Премия включает 12 номинаций в трех блоках: выбор пользователей; качество, надежность и среда для жизни; девелопер года. Для каждой номинации будет опубликована методология расчета, чтобы критерии оценки оставались прозрачными и для покупателей, и для застройщиков. В число участников автоматически попадают все ЖК, размещенные на платформе напрямую застройщиками с 1 января 2025 года.

- Сегодня 70% россиян ищут квартиру в новостройке на онлайн-платформах, и именно там они формируют впечатление о проекте. Как показывают наши опросы, в оценке качества новостройки людям особенно важны три вещи: состояние дома, отзывы жителей и репутация застройщика. Премия поможет собрать эти сигналы в одном понятном показателе. Для девелоперов это прозрачная оценка их работы пользователями и цифровая отметка в продукте, которая усиливает доверие и может стать аргументом для покупателей, — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.

Отмечается, что победители номинаций получат на платформе специальный цифровой бейдж, который станет дополнительным инструментом признания для девелоперов и помощником в навигации для пользователей, которые выбирают квартиру в новостройке.