В Краснодарском крае на треть выросло количество многодетных семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае на треть выросло количество многодетных семей за последние шесть лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего на Кубани живут около 95 тысяч многодетных семей. Для них действует 20 видов поддержки. В том числи многодетным семьям доступны компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг и расходов на газификацию. Школьники могут бесплатно ездить в городском и пригородном транспорте. Кроме того, семьям частично компенсируют затраты на обучение детей в колледжах и техникумах.

15 лучшим многодетным семьям ежегодно вручают медаль «Родительская доблесть». Вместе с наградой им выплачивают 3 млн рублей премии.

«В 2026 году краевой материнский капитал проиндексировали. Теперь он составляет 167 135 рублей и предоставляется на третьего, четвертого, и каждого последующего ребенка в многодетной семье. Ежегодную денежную выплату, которая составляет 6,6 тысячи рублей на каждого ребенка, можно получить единовременно, а не поквартально, и использовать на покупку школьной формы», – рассказал министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша.