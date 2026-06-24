В Сочи отремонтировали Сухумское шоссе Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Хостинском районе Сочи завершили капремонт Сухумского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Дорожники полностью отремонтировали 4 км шоссе. Ранее работы выполняли лишь фрагментарно.

Во время капремонта усилено основание дороги и обновлено асфальтобетонное покрытие. Специалисты устранили просадки грунта, смонтировали современную систему наружного освещения, установили барьерные ограждения и обустроили тротуары. На шоссе установили 8 новых остановок для общественного транспорта, дорожные знаки и обустроили бордюры.

Всего на работы направили около 230 млн рублей. «Современная и благоустроенная дорога напрямую влияет на снижение аварийности и сохранение жизней. Сухумское шоссе служит ключевой альтернативой загруженной федеральной трассе А-147, напрямую связывая микрорайоны Хоста и Кудепста. Ежедневно этой дорогой пользуются порядка 5 500 местных жителей, здесь курсирует общественный транспорт», – сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Часть Сухумского шоссе в зоне строительства обхода Адлера реконструирует госкомпания «Автодор». До конца июня в Хостинском районе завершат капремонт и Новороссийского шоссе. Продолжаются работы по ликвидации просадок и оползневых процессов на улице Православной в Адлере.