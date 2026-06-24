В ЗСК рассмотрят изменения в краевой закон об образовании

Фото: пресс-служба ЗСК

Руководитель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что в учреждениях среднего и высшего профессионального образования Кубани 20 июня стартовала приемная кампания. В школах подводятся последние итоги сдачи выпускниками государственной итоговой аттестации.

- На предстоящей сессии рассмотрим изменения в краевой закон об образовании, упрощающие возможность получения рабочих специальностей выпускниками девятых классов. Речь идет о поправках, касающихся введения нормы, которая позволит ребятам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим по ее результатам неудовлетворительные оценки, пройти обучение по профессиям рабочих, должностям служащих. И они уже с документом о соответствующей квалификации смогут найти подходящее рабочее место, - отметил Юрий Бурлачко.

Перечень данных профессий и должностей по согласованию с региональной службой занятости населения, а также перечень организаций, осуществляющих такую образовательную деятельность, и порядок ее организации будет устанавливать министерство образования края.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что предприятия и организации реального сектора экономики региона остро нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах. Поэтому тема подготовки востребованных специалистов стала центральной и на недавней встрече с министром образования и науки края Сергеем Пронько. Тогда отдельное внимание уделили вопросу популяризации целевого обучения как эффективного механизма решения кадровой проблемы – это когда работодатель дает заявку на подготовку необходимого для производства сотрудника с его гарантированным трудоустройством.

Юрий Бурлачко добавил, что и в дальнейшем в ЗСК будут уделять самое пристальное внимание этой теме, поскольку Кубани, как особенному региону, а именно всероссийской здравнице и житнице – одному из гарантов продовольственной безопасности страны, как никому, нужны квалифицированные рабочие кадры.