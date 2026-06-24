Сочинские полицейские спасли застрявшего в пробке 8-летнего мальчика с приступом

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи сотрудники дорожно-патрульной службы оперативно пришли на помощь восьмилетнему ребенку, которому требовалась экстренная медицинская помощь. ОБ этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на Сухумском шоссе. К дежурившему экипажу ДПС подбежала крайне взволнованная женщина. Она рассказала, что у ее восьмилетнего сына случился приступ острой боли в животе, однако из-за сильного дорожного затора они не могут вовремя добраться до больницы самостоятельно.

Госавтоинспекторы Денис Новиков и Андрей Белов среагировали мгновенно. Они пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки со звуковой сиреной и, минуя пробку, оперативно доставили мальчика в приемный покой детского инфекционного отделения.

Благодаря решительным действиям полицейских медики смогли оказать квалифицированную помощь вовремя. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Позже госавтоинспекторы навестили своего маленького спасенного пассажира в больничной палате и вручили ему подарки.

«Мама поблагодарила спасателей за отзывчивость и неравнодушие», - рассказали в ведомстве.