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НовостиПроисшествия24 июня 2026 10:41

На Кубани в ДТП за полгода погибли 10 детей

На Кубани Госавтоинспекция фиксирует 252 погибших за полгода и гибель 10 детей
Ева МУР
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом на дорогах Краснодарского края увеличивается интенсивность движения и, соответственно, риск аварий с участием детей, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на правоохранителей. По данным Госавтоинспекции, за шесть месяцев зарегистрировано более 2 тыс. ДТП, в которых погибли 252 человека, более 2,7 тыс. получили травмы.

К 23 июня погибли 10 детей, восемь из них — в автомобилях, водители которых нарушили ПДД. В ряде недавних случаев за рулём были утомлённые водители, находившиеся в пути свыше шести часов.

Госавтоинспекция рекомендует делать регулярные остановки — 5–10 минут — при признаках утомления или планировать полноценный отдых.