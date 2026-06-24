На юге России отмечен рост цен на бензин

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В Южном федеральном округе и на Северном Кавказе зафиксирован рост розничных цен на бензин, сообщили kuban.aif.ru со ссылкой на комментарии экспертов Финансового университета при Правительстве РФ. По данным публикации, средняя цена литра в Севастополе достигла 84,16 руб.; по округу в целом — 70,90 руб. (+15% год к году), в Северо Кавказском округе — 70,43 руб. (+16%).

Доцент кафедры корпоративных финансов корпоративного управления Ольга Борисова отмечает, что на рынок повлияло завершение в мае 2026 года моратория на «обнуление» выплат нефтекомпаниям в рамках демпфера.

По мнению доцента того же университета Петра Щербаченко, ключевой фактор текущего удорожания — оптовые закупочные цены; налоги составляют порядка 70% розничной цены, производственные расходы — около 6%, розничная надбавка — около 5%.

Аналитики прогнозируют рост цен в диапазоне 4–7% в год. Власти рассматривают возможные административные меры, включая цифровой контроль отпуска топлива.