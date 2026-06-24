Пульмонолог Кочнева рекомендовала держать в помещении 22–24 °C в жару на Кубани

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Врач-пульмонолог Диана Кочнева призвала не устанавливать в помещениях слишком низкую температуру кондиционеров в жару и назвала безопасный режим, сообщает телеканал «Краснодар». По её словам, разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5–7 °C; оптимальный диапазон — 22–24 °C.

Специалист отметила, что резкий переход из +30 °C на улице в остывшее помещение (например, до 18 °C) создаёт дополнительную нагрузку на терморегуляцию организма, может вызывать головные боли, недомогание и снижать иммунитет. Особенно чувствительны к таким перепадам дети и люди с хроническими заболеваниями, добавила Кочнева.

Она уточнила, что температура 18 °C допустима лишь кратковременно для быстрого охлаждения, но не в качестве постоянного режима работы кондиционера. Врач порекомендовала при признаках утомления от жары делать остановки для отдыха и избегать длительного пребывания в сильно охлаждённых помещениях.