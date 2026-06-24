В Сочи запретили разводить костры из-за особого противопожарного режима

В Сочи действует особый противопожарный режим Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный из-за жаркой и сухой погоды. На всей территории курорта действует строгий запрет на разведение открытого огня. За соблюдением правил круглосуточно следят специальные патрульные группы.

В состав мониторинговых групп входят сотрудники МЧС, представители городских властей, казаки, общественники и волонтеры. Особое внимание уделяется природным зонам: профилактические рейды на туристических маршрутах проводят инспекторы Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.

«Особый режим — это необходимая мера для защиты природы Сочи и безопасности жителей и туристов. Сейчас категорически запрещено разводить костры, устраивать палы сухой травы и сжигать мусор», — прокомментировал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

Нарушителям грозят крупные штрафы. За разведение огня в период действия особого режима придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч, а юрлицам — до 800 тысяч рублей.

В лесной зоне наказание еще суровее: штраф для граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц может достигнуть 1 миллиона рублей. Кроме того, за уничтожение лесных насаждений или чужого имущества в результате поджога или неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ).

Администрация курорта регулярно проводит встречи с населением, напоминая правила безопасного использования бытового электро- и газового оборудования, а также разъясняя ограничения на использование мангалов.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.