Летние маршруты в Кавказском заповеднике открылись с 24 июня

В поход по Кавказскому заповеднику теперь можно с палатками Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 июня в Кавказском заповеднике официально стартует летний туристический сезон. Однако из-за аномально медленного таяния снега в горах Красной Поляны на ряде популярных пешеходных направлений введены серьезные ограничения.

Полностью и без каких-либо препятствий для туристов открыты легендарный маршрут № 30 («Тридцатка») во всех вариантах его прохождения (с доступом ко всем оборудованным стоянкам), а также маршрут № 8 («Через перевал Аишха к Черному морю»), на который можно выйти как со стороны Красной Поляны, так и от Черноречья.

На остальных направлениях ситуация выглядит следующим образом:

Маршрут № 9 (к озеру Кардывач): открыт для посещения, однако туристам без сочинской регистрации по-прежнему необходимо заранее оформить пограничный пропуск.

Маршрут № 13 (на гору Ачишхо): доступен только для однодневных прогулок и исключительно до озера Зеркального. Из-за обилия снега ночевки здесь временно запрещены.

Маршрут № 8а (к Бзерпинскому карнизу): подняться можно только по верхней тропе горы Табунная. Проход дальше, в сторону лагеря Холодный, закрыт, а ставить палатки для ночлега пока нельзя.

Маршрут № 12 («Урочище Имеретинка»): этот высокогорный участок остается полностью закрытым до полного схода снежного покрова.

Сотрудники заповедника отмечают, что в этом году зафиксирована рекордная задержка таяния снега.

«Обычно в конце июня сезон на большинстве маршрутов уже в разгаре», – рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Оформить обязательный пропуск для посещения заповедника можно на его официальном сайте. Стоимость билета для взрослых составляет 500 рублей, а юные туристы в возрасте до 18 лет могут проходить на маршруты бесплатно.