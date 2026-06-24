Медитация с красивыми видами длиной в 4000 км: новосибирец ищет гармонию в пешем путешествии до Сочи

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Житель Новосибирска Максим Алексеев решился на серьезное пешее путешествие: он планирует преодолеть 4000 километров и добраться до Сочи. За первую неделю пути мужчина уже прошёл более 120 километров – 22 июня он находился в Чулыме.

Максим 12 лет работал удаленно: занимался монтажом рекламных роликов, настраивал таргетированную рекламу, создавал сайты. Кроме профессиональных навыков, у него есть и творческие – он умеет играть на гитаре, свирели, губной гармошке и варгане. Постепенно интересы Максима сместились в сторону активного образа жизни: он увлекся велоспортом, прогулками по набережной, а позже, в Турции, присоединился к группе любителей хайкинга и совершал однодневные пешие переходы до 20 километров.

Однако настоящего дальнего похода у него еще не было. Идея пройти тысячи километров родилась после поездки в Адлер: контраст температур (из новосибирских –20 °C в адлерские +20 °C), южная архитектура и Черное море произвели на Максима сильное впечатление.

Путешественник сознательно выбрал пеший маршрут: так можно в полной мере прочувствовать, как меняются пейзажи и климат. Для Максима это не просто поход.

«Для меня это путешествие скорее медитация с красивыми видами, во время которой хочется заглянуть вглубь себя», – поделился сибиряк с Горсайтом.

Он решил отказаться от прежнего принципа «работать только ради денег» и начать по-настоящему наслаждаться жизнью.

Подготовка к походу заняла всего 5–7 дней. Максим решил не затягивать с сомнениями и разбираться с трудностями по мере их появления. Сейчас вес его рюкзака вместе с водой составляет 25 килограммов, но постепенно он становится легче: расходуются запасы еды и бытовых средств. Из обязательных вещей с собой палатка, спальник, каремат, сменная одежда, дождевик, накидка на рюкзак, сигнальный жилет, зарядные устройства, средства от комаров и клещей, ножи, запасная обувь, термобелье и котелок.

В день Максим проходит в среднем 25–30 километров, иногда делает крюки, чтобы набрать воды в ближайших населённых пунктах. Раз в неделю он устраивает себе выходной в особенно красивых местах. Ночует путешественник преимущественно в палатке, а если садятся телефон и портативное зарядное устройство — останавливается в гостинице, чтобы зарядить технику. При необходимости Максим готов попросить ночлег у местных жителей, хотя пока стесняется это делать.

Бюджет путешествия весьма скромный — всего 5 тысяч рублей. Ночевка в гостинице (примерно раз в пять дней) стоит около 1,5 тысяч рублей, обед в придорожном кафе — примерно 300 рублей. Максим старается экономить и готовить самостоятельно.

Путь уже подарил Максиму множество ярких впечатлений. Он с восторгом рассказывает о встрече со стаей гусей, которые «принюхались, приняли за своего и пропустили», и о необычной ночевке рядом со взлетно посадочными полосами аэропорта «Толмачево», откуда было видно взлетающие и садящиеся самолеты. Много радости приносят и проявления человеческой доброты: например, в жаркий день дальнобойщик поделился с ним бутылкой холодной воды, и этот простой жест невероятно воодушевил путешественника.

«Улыбка сама появляется у меня на лице, когда незнакомец говорит: «Давай, брат, у тебя все получится!», — делится Максим.

Были и дискомфортные моменты: однажды москиты облепили его с головы до ног, когда он хотел остаться на ночь у озера; в другой раз у Максима закончилась вода, и ему пришлось идти 2–3 часа до ближайшей колонки.

Сейчас перед путешественником стоит задача добраться до Омска, а дальше маршрут будет зависеть от обстоятельств: он рассматривает варианты через Тюмень или Курган, а также через Челябинск или Екатеринбург.

В Сочи Максим планирует задержаться на несколько дней, затем поехать в Абхазию.

В будущем он мечтает обойти Крымский полуостров, добраться до Москвы и Санкт Петербурга. А на 2027 год у него запланирован сплав по Оби на сапах в сторону Томска и велопутешествие на Алтай.

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