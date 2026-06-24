Средняя квартира в новостройке Сочи подорожала до 29 млн рублей

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В Сочи средняя цена квадратного метра в новостройках сейчас около 645 тыс. руб., на вторичном рынке — примерно 576 тыс. руб. Эти данные отражают существенную переориентацию рынка: типовая квартира площадью 45 кв. м в новостройке в течение двух лет выросла в цене с 15 млн до 29 млн руб. (рост более 83%), на вторичном рынке — с 12 млн до 25 млн руб.

При этом долгосрочная аренда демонстрирует обратную динамику: средняя ставка упала до 65 тыс. руб. за объект (весна 2024 — 75–79 тыс.; прошлым летом ставки превышали 100 тыс.). Эксперт по недвижимости Кирилл Флутков связывает рост средних цен на первичном рынке с выходом большого числа новых проектов более высокого класса, что повышает общую среднюю цену по городу. Во вторичном сегменте, по его словам, наблюдается коррекция и появляются выгодные предложения для покупателей с ограниченным бюджетом, сообщает Бизнес ФМ Краснодар.

Текущая картина: первичный рынок дорожает за счёт премиального предложения, аренда и вторичка корректируются вниз; покупателям, которые хотят сэкономить, эксперты рекомендуют смотреть в сторону вторичного жилья.