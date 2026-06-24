В Краснодаре 26 выпускников написали ЕГЭ по физике на 100 баллов

В Краснодаре подвели итоги ЕГЭ по обществознанию и физике Фото: Архив "КП".

В этом году высший балл по физике получили сразу 26 краснодарских выпускников, а еще 267 ребят сдали этот сложный предмет на 80 баллов и выше. Экзамен по обществознанию принес городу пять стобалльников, при этом 385 школьников стали высокобалльниками, набрав более 80 баллов.

Одиннадцатиклассников краевого центра с выдающимися результатами Единого государственного экзамена по физике и обществознанию поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«ЕГЭ по обществознанию — это экзамен на гражданскую зрелость, понимание политических процессов, устройства государства и своей роли в нем. И с физикой наши выпускники успешно справились, — написал глава города в своих социальных сетях. — Уверен, что знания, энергия и талант помогут нашим ребятам выбрать свой путь и добиться больших и смелых целей, впереди у них — яркое будущее!»

Ранее Евгений Наумов лично отметил триумф трех краснодарских выпускниц, которые набрали максимальные баллы сразу по двум предметам. Мультистобалльницами стали Ольга Слюсаренко из гимназии № 25, Алена Щирикова из лицея № 90 и Дарья Покровская, представляющая школу «Новатор».

В целом экзаменационная кампания оказалась для Краснодара крайне успешной по всем дисциплинам. На высший балл русский язык сдали 36 человек, литературу — 48, химию — 23 одиннадцатиклассника. Еще четыре выпускника получили 100 баллов по профильной математике, а двое идеально справились с экзаменом по истории.

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