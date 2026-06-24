Краснодарское президентское училище окончили 110 кадет

Фото: Андрей Зубов

В Краснодарском президентском кадетском училище прошел юбилейный, десятый выпускной. Стены престижного учебного заведения Министерства обороны РФ покинули 110 воспитанников. Примечательно, что среди выпускников этого года оказался и тысячный по счету кадет в истории училища. С этим знаменательным событием ребят, их родителей и педагогов лично поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«В стенах училища вы получили гораздо больше, чем просто знания. Дисциплина, хорошая физическая подготовка, уверенность в себе — все это будет помогать вам на протяжении всей жизни. И какой бы путь вы ни избрали, я уверен, что вы везде будете в числе лучших. Такими вас воспитали родители и наставники», — обратился к выпускникам глава города.

Как отметил начальник училища генерал-майор Геннадий Барковский, юбилейный выпуск продемонстрировал выдающиеся результаты. Более трети кадет – 37 человек из 110 – окончили обучение с медалями. Высоких результатов ребята достигли и в спорте: четыре выпускника выполнили норматив кандидата в мастера спорта, а еще 39 получили различные спортивные разряды. За семь лет учебы кадеты регулярно становились призерами престижных олимпиад и научных конференций, а трое воспитанников в этом году сдали ЕГЭ по физике, математике и русскому языку на максимальные 100 баллов.

Свою дальнейшую жизнь с военной службой планируют связать больше половины выпускников. Они собираются поступать в высшие военные вузы страны.

Торжественная церемония завершилась традиционно: кадеты простились со знаменем училища, станцевали праздничный вальс со старшеклассницами краснодарских школ и прошли по плацу торжественным маршем, подбросив в воздух монеты и фуражки.