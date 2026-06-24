В Краснодарском крае разрабатывают новую стратегию развития до 2036 года

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае началась подготовка новой стратегии социально-экономического развития региона, рассчитанной до 2036 года. Необходимость досрочной разработки документа связана с завершением предыдущего масштабного цикла национальных проектов (2018–2024 годы). Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

По словам Поповой, нацпроекты доказали свою исключительную эффективность в качестве инструмента государственного управления на региональном уровне.

«Выполнение национальных планов составило рекордные 99,97%», — сообщила она.

Поскольку сейчас на федеральном уровне активно формируются новые долгосрочные ориентиры развития страны до 2030 и 2036 годов, Краснодарскому краю важно оперативно синхронизировать собственные планы с общегосударственными приоритетами.

Новая региональная стратегия будет создаваться с опорой на современные реалии. Разработчикам предстоит учесть ключевые вызовы, стоящие перед краем: демографические изменения, экологические риски, социальные запросы общества и стремительное развитие информационных технологий. Все эти факторы напрямую влияют на экономический рост и благополучие жителей Кубани.