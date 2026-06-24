В Сочи туристы начали использовать риелторов вместо бесплатного такси до пляжей

Туристы придумали лайфхак, как бесплатно ездить по Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На курортах Черного моря, и особенно в Сочи, набирает популярность весьма оригинальный, хотя и циничный лайфхак. Находчивые туристы придумали, как бесплатно добираться до лучших пляжей и прибрежных локаций, используя местных риелторов в качестве личных водителей.

Схема «бесплатного трансфера» работает безотказно: отдыхающие находят объявления о продаже квартир или домов в непосредственной близости от моря, связываются с агентом и договариваются о встрече. Риелтор, надеясь на выгодную сделку, забирает «потенциальных покупателей» на своем автомобиле и везет на объект. После беглого и незаинтересованного осмотра недвижимости туристы вежливо обещают «подумать», прощаются с агентом и сразу же отправляются на пляж.

Специалисты по недвижимости признаются, что этот трюк зародился еще около двух лет назад, но именно в текущем летнем сезоне он приобрел лавинообразный характер. Агенты ежедневно получают десятки запросов на просмотры, которые в итоге не приносят никаких сделок, а лишь оборачиваются для риелторов потерей времени и расходами на бензин.

Сами же туристы в восторге от своей изобретательности. По их подсчетам, за неделю активного отдыха на побережье такая хитрость позволяет сэкономить на услугах обычного такси более 10 тысяч рублей. Местные риелторы уже бьют тревогу, однако действенного способа с ходу отличить реального покупателя от любителя бесплатных поездок они пока так и не нашли.