Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 15:08

Оформленный по фальшивому решению суда участок земли вернули Краснодару

Земельный участок вернули администрации Краснодара после вмешательства прокуратуры
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Решение суда вступило в законную силу

Решение суда вступило в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Краснодарского края добилась возврата в муниципальную собственность земельного участка, незаконно выбывшего из владения города. Речь идет о территории площадью 366 квадратных метров на улице Тургенева в Краснодаре.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, право собственности на участок было зарегистрировано на основании поддельного судебного решения. При этом на территории нет никаких строений.

Для восстановления законности прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Краснодара с иском об истребовании земли в пользу муниципалитета. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. Позднее апелляционная инстанция подтвердила правомерность решения, и в настоящее время оно вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.