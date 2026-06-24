Оформленный по фальшивому решению суда участок земли вернули Краснодару

Решение суда вступило в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Краснодарского края добилась возврата в муниципальную собственность земельного участка, незаконно выбывшего из владения города. Речь идет о территории площадью 366 квадратных метров на улице Тургенева в Краснодаре.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, право собственности на участок было зарегистрировано на основании поддельного судебного решения. При этом на территории нет никаких строений.

Для восстановления законности прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Краснодара с иском об истребовании земли в пользу муниципалитета. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. Позднее апелляционная инстанция подтвердила правомерность решения, и в настоящее время оно вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.