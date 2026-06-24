В Краснодаре завершился конкурс патриотической песни имени Иосифа Кобзона

Памятник Иосифу Кобзону в Оружейном переулке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре завершился фестиваль-конкурс патриотической песни имени Иосифа Кобзона. Кульминацией события стал гала-концерт в Краснодарской филармонии, который вела легендарная народная артистка РСФСР и диктор Гостелерадио Анна Шатилова. На одной сцене с признанными мастерами сцены выступили финалисты конкурса, прошедшие строгий отбор: всего жюри прослушало более трех тысяч исполнителей со всей Кубани.

«Гала-концерт стал итогом нескольких дней насыщенной программы — мастер-классов, творческих встреч и музыкальных состязаний. Для многих участников это выступление стало не просто испытанием, а первым шагом к большой сцене и исполнением мечты», — поделилась впечатлениями министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

По сообщению пресс-службы администрации края, высшую награду — Гран-при — завоевал Леонид Щерба из Северского района. Также победителями конкурса стали Юрий Тришин и краснодарский дуэт Каролины Насибян и Виталия Чрагяна.