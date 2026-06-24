Прокуратура опубликовала фото разбившегося вертолета в Славянском районе

Место падения вертолета. Фото: пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

В Славянском районе Краснодарского края произошло крушение вертолета Ми-2. По данным ЕДДС, инцидент случился в районе платной дороги близ хутора Прикубанского Анастасиевского сельского поселения. По предварительной информации, в момент авиакатастрофы вертолет выполнял сельскохозяйственные работы. Следственный комитет РФ подтвердил факт происшествия.

«Западное межрегиональное следственное управление на транспорте направило следователей к месту падения воздушного судна. Инцидент произошел днем 24 июня 2026 года вблизи хутора Прикубанский; сведения о числе пострадавших уточняются», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии уже организованы первоочередные следственные мероприятия: осмотр площадки крушения, фиксация и изъятие доказательств, а также опрос очевидцев. Согласно информации ЕДДС Славянского района, пилот вертолета погиб.