В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки беспилотников

Ограничено авиасообщение в Сочи из-за риска атак БПЛА Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили местные власти в своих Telegram-каналах.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — подтвердил глава города Андрей Прошунин.

Аналогичное предупреждение распространилось и на Сириус. «Существует угроза атаки БПЛА», — отметил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Сочи. По данным ведомства, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.