Пожар на Маркотхском хребте под контролем в Новороссийске

Возгорание травы на горе Лысой локализовано спасателями Фото: Никита СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске локализовали пожар на склоне Маркотхского хребта. Как сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко, во второй половине дня 24 июня на горе Лысой вспыхнула трава; площадь возгорания составила 1,5 гектара.

На данный момент огонь локализован. Для координации сил и средств на месте работает заместитель главы администрации Александр Гавриков.

Работу осложняет отсутствие подъездных путей для тяжелой техники. В ликвидации пожара задействованы 34 человека и 8 единиц спецтехники; также к тушению подключились волонтеры на квадроциклах и эндуро-мотоциклах.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения огня и как можно скорее ликвидировать очаг. Причина возгорания будет установлена после завершения работ», — уточнил Андрей Кравченко.