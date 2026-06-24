Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 18:34

Экологи не обнаружили загрязнений на побережье Сочи

Власти Сочи следят за экологией побережья весь курортный сезон
Евгения ХАЛИКОВА
Чистота морской акватории Сочи под постоянным наблюдением

Чистота морской акватории Сочи под постоянным наблюдением

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи продолжается регулярный мониторинг экологического состояния пляжей и морской акватории. Об этом сообщили в администрации курорта. По данным городских властей, в ходе очередных обследований береговой линии и акватории загрязнений выявлено не было.

За чистотой пляжей следят сотрудники районных администраций, специалисты департамента курортов и туризма, а также арендаторы прибрежных территорий. Контроль акватории осуществляют патрульные суда Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Последняя проверка прошла 24 июня на пляже «Лучезарный» в Лазаревском районе. В администрации города подчеркнули, что экологический мониторинг побережья проводится на постоянной основе на протяжении всего курортного сезона.