Экологи не обнаружили загрязнений на побережье Сочи

Чистота морской акватории Сочи под постоянным наблюдением Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи продолжается регулярный мониторинг экологического состояния пляжей и морской акватории. Об этом сообщили в администрации курорта. По данным городских властей, в ходе очередных обследований береговой линии и акватории загрязнений выявлено не было.

За чистотой пляжей следят сотрудники районных администраций, специалисты департамента курортов и туризма, а также арендаторы прибрежных территорий. Контроль акватории осуществляют патрульные суда Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Последняя проверка прошла 24 июня на пляже «Лучезарный» в Лазаревском районе. В администрации города подчеркнули, что экологический мониторинг побережья проводится на постоянной основе на протяжении всего курортного сезона.