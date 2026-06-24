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НовостиПолитика24 июня 2026 18:59

На Кубани школьников обучают основам гражданской грамотности

Молодёжь Кубани обсудила правовую культуру и выборы
Евгения ХАЛИКОВА
Молодёжь Кубани обсудила правовую культуру и выборы

Молодёжь Кубани обсудила правовую культуру и выборы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пришкольных лагерях Краснодарского края проходит цикл просветительских мероприятий от Российского общества «Знание». В рамках национального проекта «Молодежь и дети» очередная встреча была посвящена правам и обязанностям граждан России.

Лектор Сергей Яковлев рассказал учащимся о важности правовой культуры и проследил историю развития избирательного процесса — от времен Древней Руси до современной России.

«Самый значимый выбор касается не только нас самих: он определяет, кто будет управлять государством. Именно от активного участия в этом общем деле зависит будущее благополучие города, края и всей страны», — подчеркнул спикер.

В завершение встречи, как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Краснодарского края, школьников пригласили принять участие в акциях и конкурсах Избирательной комиссии края, а также вместе с родителями проголосовать на Едином дне голосования в сентябре.