На Кубани школьников обучают основам гражданской грамотности

Молодёжь Кубани обсудила правовую культуру и выборы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пришкольных лагерях Краснодарского края проходит цикл просветительских мероприятий от Российского общества «Знание». В рамках национального проекта «Молодежь и дети» очередная встреча была посвящена правам и обязанностям граждан России.

Лектор Сергей Яковлев рассказал учащимся о важности правовой культуры и проследил историю развития избирательного процесса — от времен Древней Руси до современной России.

«Самый значимый выбор касается не только нас самих: он определяет, кто будет управлять государством. Именно от активного участия в этом общем деле зависит будущее благополучие города, края и всей страны», — подчеркнул спикер.

В завершение встречи, как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Краснодарского края, школьников пригласили принять участие в акциях и конкурсах Избирательной комиссии края, а также вместе с родителями проголосовать на Едином дне голосования в сентябре.