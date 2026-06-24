Половина общественного транспорта Краснодара оборудована кондиционерами

Новые автобусы в Краснодаре будут оборудованы кондиционерами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лишь половина общественного транспорта Краснодара оснащена кондиционерами. Ежедневно на улицы краевой столицы выходит более 1,1 тысячи единиц транспорта. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси ежедневно перевозят около 500 тысяч пассажиров. Однако, по словам мэра Евгения Наумова, только половина транспортного парка города оборудована системами кондиционирования.

Глава Краснодара отметил, что темпы обновления подвижного состава стабильны: за последние пять лет доля транспорта с кондиционерами выросла на 25%.

«На данный момент лучше всего климатической техникой обеспечен подвижной состав КТТУ. Мы также строго контролируем этот вопрос на всех 17 маршрутах, работающих по брутто-контрактам. Кроме того, мы договорились с руководством Союза транспортников Кубани, что вся новая техника, закупаемая коммерческими перевозчиками, также будет оснащена кондиционерами», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Помимо работы над комфортом внутри салонов, власти города оптимизируют логистику. С начала года были изменены схемы движения восьми маршрутов, а также продлена выделенная полоса для автобусов и троллейбусов по улице Северной в сторону Северного моста, что должно ускорить передвижение жителей по городу.