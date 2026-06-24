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НовостиПроисшествия24 июня 2026 19:18

Массированную атаку беспилотников отразили в небе над Кубанью и Черным морем

Российские ПВО сбили 245 украинских беспилотников за сутки
Евгения ХАЛИКОВА
Минобороны сообщило о перехвате 245 беспилотников

Минобороны сообщило о перехвате 245 беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 7:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Силы ПВО работали активно весь день. Была отражена массированная атака. Множество дронов не достигли своих целей. Эта операция показала эффективность российской системы противовоздушной обороны. Быстрые и точные действия позволили нейтрализовать угрозу.

Все перехваченные аппараты были самолетного типа. Они представляли опасность для различных объектов. Слаженные действия ПВО минимизировали риски.