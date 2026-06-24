Юная программистка из Краснодара покорила экспертов конкурса IT-проектов

Региональные IT-проекты помогают раскрыть таланты детей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юная краснодарка стала финалисткой конкурса благотворительных IT-проектов. Анна Зыкова достойно представила Кубань в Санкт-Петербурге, пройдя строгий отбор среди участников со всей страны, сообщил министр образования и науки региона Сергей Пронько. По его словам, подобные проекты позволяют ребятам из небольших населенных пунктов осваивать востребованные цифровые навыки и общаться с экспертами ведущих IT-компаний.

Всего в образовательных онлайн-программах «ПАЗЛ-программирование», «ПАЗЛик» и «КОД» приняли участие 16 учащихся из Краснодарского края.

«Сегодня IT-сфера является драйвером развития экономики, поэтому поддержка талантов на ранних этапах — это инвестиция в технологический суверенитет нашего региона и всей страны. Поздравляю Анну и желаю ей не останавливаться на достигнутом», — отметил министр.

В течение учебного года участники проходили бесплатное обучение по актуальным направлениям программирования. Для наиболее успешных учеников финальным этапом стала недельная стажировка, на которой Анна Зыкова проявила высокую мотивацию и активно включилась в работу.

Завершилась стажировка хакатоном, где команды представили свои разработки. Как подчеркнул руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный, такие инициативы стирают границы и дают детям равные возможности для освоения профессий будущего, позволяя каждому реализовать свой потенциал.