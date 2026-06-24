Врач Александр Горячев объяснил причины кровоточивости десен

Врач рассказал почему кровоточат десны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кровоточивость десен — одна из самых частых жалоб, с которыми пациенты обращаются к стоматологам или терапевтам. Многие привыкли списывать этот симптом на слишком жесткую щетку или случайную травму, однако реальная причина может быть гораздо серьезнее. В интервью телеканалу «Краснодар» врач общей практики с полувековым стажем Александр Горячев объяснил, в каких ситуациях игнорировать этот признак категорически нельзя.

По словам специалиста, зачастую проблема действительно кроется в нарушении гигиены. Слишком жесткая щетина или избыточное давление при чистке зубов травмируют слизистую, вызывая микроповреждения. «Если человек использует жесткую щетку или слишком сильно давит на нее, десны воспаляются. Это первый сигнал о том, что ткани повреждены и нуждаются в более бережном уходе», — пояснил врач.

Тем не менее, не всегда причина заключается в механическом воздействии. Кровоточивость может указывать на серьезные воспалительные процессы, такие как гингивит или пародонтит. Когда болезнь переходит в хроническую стадию, десны становятся рыхлыми и чувствительными, начиная кровоточить даже при стандартной гигиене. В таких случаях визит к специалисту нельзя откладывать. Кроме того, дефицит витамина С и ряда микроэлементов напрямую влияет на прочность сосудов. Таким образом, этот симптом может свидетельствовать не только о проблемах в полости рта, но и о системных заболеваниях организма, заключил Александр Горячев.